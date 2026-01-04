Haberler

Araçların önüne atladı, trafiği birbirine kattı, kendisini durdurmak isteyen polisi peşine taktı

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da, trafikte araçların önüne atlayarak rahatsızlık veren genç kız, polis müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Olay, Salih Omurtak Caddesi'nde yaşandı.

Salih Omurtak Caddesi'nde Atatürk Meydanı civarında yaya halindeki A.K. isimli bir genç kız, trafiğin arasına daldı. Araçların önüne atlayan genç kızın, sürücülere ve çevreye rahatsızlık vermesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Ekip talebinde bulunulması üzerine olay yerine gelen polis memurlarının uygun bir dille yaptığı ikazlara da aldırış etmeyen A.K., yanına yaklaşan polisten kaçarak bir kez daha araçların önünde durdu. Kendisine müdahale etmeye çalışan polisten kaçan genç kız, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Genç kız, polisin müdahalesi sonrası bölgeden uzaklaştırıldı. - TEKİRDAĞ

