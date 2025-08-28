Trafik Polisi Yürekleri Isıttı: 4 Çocuk Yolun Karşısına Geçirildi

Trafik Polisi Yürekleri Isıttı: 4 Çocuk Yolun Karşısına Geçirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir trafik polisi, yolun karşısına geçmek için bekleyen 4 çocuğu elinden tutarak güvenli bir şekilde geçirdi. Bu duygusal anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde görev yapan bir trafik polisi, yolun karşısına geçmek için bekleyen 4 çocuğu fark ederek ellerinden tuttu ve güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi.

El ele yürüyen polis ve minikler, karşıya geçtikten sonra vedalaşıp yollarına devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. - ANKARA

