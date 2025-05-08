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Trafik Polisi Sürücülere Emniyet Kemeri Bilincini Aşıladı

Trafik Polisi Sürücülere Emniyet Kemeri Bilincini Aşıladı
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Sakarya'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, trafik polisleri sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıtarak bilinçlendirme yaptı. Uygulama sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Trafik polisleri bu kez bilinçlendirmek için durdurdu

SAKARYA - Sakarya'da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan bilinçlendirme etkinliğinde polis ekipleri, sürücülere emniyet kemerinin önemine ilişkin broşür dağıtılarak uyarılarda bulunuldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kurulan uygulama noktasında durdurdukları sürücülere broşür vererek bilgilendirmede bulundu. Trafik bilincini artırmak için yapılan uygulamayı vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Trafik Haftası boyunca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin benzer etkinlikleri farklı noktalarda devam ettireceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Yerel
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