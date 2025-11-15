Haberler

Trafik Magandası Kırıkkale-Çorum Yolunda Yakalandı

Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden bir sürücünün önünü keserek kaza yaptırmaya çalışan E.D. isimli sürücü Yozgat'ta gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8,306 lira ceza ve 95 ceza puanı verildi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale- Çorum yolunda aracıyla bir başka aracın önüne geçtikten sonra trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde seyreden sürücü Yozgat'ta gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında bir sosyal medya hesabında paylaşılan, "Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden vatandaşın önünü kesip kaza yaptırmaya çalışan trafik magandası" şeklindeki görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede videodaki 66 DY 966 plakalı aracın İ.D'ye ait olduğu, olay sırasında ise aracı oğlu E.D'nin kullandığı tespit edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, şüphelinin Yozgat'ta bulunduğunun belirlenmesi üzerine Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi ve E.D. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 8 bin 306 lira idari para cezası ile 95 ceza puanı verildi. Sürücünün Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
