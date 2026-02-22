TRAC Aydın Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken, yeni dönem hedefleri ve projeler ele alındı.

Genel kurulun ardından Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi'nin yeni yönetim kurulu belirlendi. Buna göre Yasin Çaylı başkanlığa seçilirken, başkan yardımcılığı görevine Arif Onur Bütün getirildi. Yönetim kurulunda Murat Yanar sekreter, Enes Özdemir sayman olarak görev alırken, Coşkun Sirek ise yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. Genel kurulda konuşan Başkan Yasin Çaylı, amatör telsizciliğin yaygınlaştırılması, gençlerin bu alana yönlendirilmesi ve afet anlarında haberleşme kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Yeni yönetim kurulu üyeleri ise Aydın'da amatör telsizcilik faaliyetlerini daha ileri seviyeye taşımayı, üyeler arası dayanışmayı güçlendirmeyi ve topluma katkı sağlayacak projelere imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.

TRAC Aydın Şubesi'nin yeni dönemde gerçekleştireceği çalışmaların hem amatör telsiz camiasına hem de afet haberleşmesi konusunda topluma önemli katkılar sunması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı