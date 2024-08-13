Trabzon Sümela Manastırı'ndaki Ortodoks Ayini Bir Hafta Sonraya Ertelendi

Trabzon Sümela Manastırı'nda Patrik Bartholomeos tarafından bu yıl 11.'si yapılacak olan 15 Ağustos'taki Ortodoks Ayini bu yıl bir hafta sonraya ertelendi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos gününde her yıl ayin gerçekleştiriliyordu. 2010 yılından bu yana bu yıl 11. kez gerçekleştirilecek olan ayinin Trabzon'un Fethi ile aynı güne denk gelmesi ve tepkiler nedeniyle bu yıl bir hafta sonraya ertelendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, yapılacak açıklama ile ayinin gününün duyurulacağı öğrenildi. - TRABZON