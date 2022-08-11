Trabzon haber! Trabzon'da Yorgun Mermi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Emir Yuşa, Anıldı

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da yorgun mermi nedeniyle 11 Ağustos 2021'de vefat eden Emir Yuşa, Atatürk Alanı'nda anıldı.

Trabzon'da geçen yıl yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı anıldı. Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın ve Emir Yuşa Atıcı'nın ailesinin katıldığı anmada konuşan Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Bireysel silahlanma ne yazık ki yılda 3 binden fazla vatandaşın ve tam bir yıl önce Emir Yuşa Atıcı'nın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Geleceğe dair umutları olan ve henüz baharındayken yaşamı elinden alınmış bir çocuğun hareketsizce yatan bedeni, o çocuğun acı çeken yakınları ve geri dönüşü olmayan zarar karşısında failin bulunmaması nedeniyle sessizliğe bürünmüş kamu görevlilerinin tamamı aynı acının ve ızdırabın birer parçasıdır. Bireysel silahlar modern devlet egemenliğini elinde bulunduran kudretin izniyle yada bilgisiyle temin edilen suç aletleridir. Oysa modern devlet, yurttaşlarına her türlü şiddete karşı güvenliğini sağlayacağı vaadiyle hukuk kurallarına uymayı tembihlemektedir."

"BİR TEHLİKEYE KARŞI "EVDE BULUNSUN" DİYE SİLAHLANANLAR BİLMELİDİR Kİ SİLAHA SAHİP OLMAK GÜVEN DEĞİL, RİSK OLUŞTURUR"

Başkan Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte bu durumu sorun olarak görmeyen taraflar da mevcuttur. Türkiye'deki bireysel silahlanma eğilimi, kişi başına düşen silah sayısı ve suç oranları bakımından diğer ülkelerle kıyaslandığında dünya genelinde üst sıralarda olmadığı görülmektedir. Ancak hesaplamalarda kayıt dışı silah sahipliğine ilişkin tahminler devreye girdiğinde ve ateşli silahlarla işlenen suçlardaki değişime dair eğilimler incelendiğinde Türkiye'nin gittikçe ivme kazanan bir sorunla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu nedenle ivedilikle, silah ruhsatı alma prosedürünün değiştirilmesi ve şartlarının ağırlaştırılması, av bayi işletmelerine yapılacak denetimlerin sıklaştırılması, avcılık kimliği olmayanlara av silahı satışının engellenmesi, bireysel silahlanmayı özendirici faaliyetlerin yasaklanması, TV kanallarında bireysel silahlanmaya yönelik kamu spotları yayınlayarak kamuoyu desteği yaratılması gerekmektedir. Bir tehlikeye karşı "evde bulunsun" diye silahlananlar bilmelidir ki silaha sahip olmak güven değil, risk oluşturur. Trabzon Barosu olarak Emir Yuşa'nın ve bireysel silahlanma nedeni ile hayatını kaybeden tüm insanların faillerinin bulunması için toplum güvenliğini tehlikeye düşüren bireysel silahlanmanın önüne geçilebilmesi için verilen mücadeleye ortak olduğumuzu bildiriyor, kayıplarımızı özlem ve rahmet ile anıyoruz."

Emir Yuşa'nın annesi Asiye Atıcı, "Oğlumun katilinin bulunmasını istiyorum. Trabzon halkı arkamızda olsun. 1 yıldır oğlumun son gün giydiği kıyafetiyle yatıyorum. Sadece Emir ölmedi. Emir'le birlikte hepimiz öldük. Bundan sonraki tek amacımız başka insanlar ölmesin" diye konuştu.

"HAVAYA MERMİ SIKMAK GÜÇ GÖSTERİSİ DEĞİLDİR ÖLÜM SEBEBİDİR"

Baba Mustafa Atıcı, "Oğlum geçen yıl bugün bu saatte bir şehir eşkıyasının silahından çıkan mermiyle toprağa düştü. Soruşturmada herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Kolluk kuvvetlerinin elinden geldiğince çalıştığını biliyorum. Devletten tek isteğimiz o çocuk katilinin bir an önce bulunması. 1 senedir evladımıza hasretiz. Annesi kıyafetiyle yatıyor. Lütfen silah olayına son verin. Havaya mermi sıkmak güç gösterisi değildir ölüm sebebidir. Evladımızı toprağa koydum. İstemeden de olsa katil olmayın. Herkese sesleniyorum. Lütfen oğlumun katilini bulun" diye konuştu.

Öte yandan Emir Yuşa Atıcı'nın akraba ve arkadaşları Emir Yuşa'nın maskesini takarak 'Katilimi bulun' diye seslendiler.