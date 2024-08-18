Trabzon'da yaylacılar kış mevsimi için hazırlık yapıyor

Trabzon'da Ağustos ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber, yaylacılar kış mevsimi için yakacakları otları ve hayvanların yiyeceklerini hazırlama telaşına girdiler.

Düzköy ilçesinde bin 632 metre yükseklikteki Fengo yaylasında bulunan yaylacılar, hummalı bir şekilde ot biçerek onları balya haline getiriyor ve kış mevsimine hazırlanıyor. Kış için ineklerin yiyecekleri otları biçtiklerini belirten Şahin Nakaş, "Kışlık hazırlık yapıyoruz. Burada olmak çok güzel, hem yayladayız hem de çalışıyoruz. Çayırları biçtikten sonra kurutup balya haline getiriyoruz ve köylerimize götürüyoruz. Kışın saman ile beraber karıştırarak hayvanlarımıza yediriyoruz" dedi. Çayır biçen vatandaşlardan Ayşe Nakaş ise, "Çayır biçiyoruz, ne yapalım buranın işleri böyle. Kışlık hazırlıyoruz ki hayvanlarımıza yedirelim" diye konuştu.

"İnekler bu otları yiyince yağı, sütü, yoğurdu, peyniri daha kaliteli oluyor"

Çayırları inekleri için biçtiklerini ifade eden Kezban Öksüz, "Bu otlar çok doğal ve çok güzel. İnekler bu otları yediği zaman yağı, sütü, yoğurdu, peyniri çok güzel oluyor. Daha vitaminli oluyor. Buranın sisi de güzel güneşi de güzel. İneklerimiz için zulüm çekiyoruz ama buna değiyor" şeklinde konuştu. Ömer Değirmenci isimli vatandaş ise, "Kışa hazırlık yapıyoruz. Buranın otunun verimi hayvandan ürettiğimiz ürünlerde çok daha kaliteli olmasını sağlıyor. Burada sıkıntı çok, sonuçta insan gücüyle el emeği ile yapılan bir iş bu. Makine ile değil elimizle yapıyoruz bu işleri" dedi. - TRABZON