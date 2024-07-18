Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Tır Sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu'nda Geri Geri Gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir tır sürücüsü, Karadeniz Sahil Yolu'nda kilometrelerce geri geri giderek sürücülerin şaşkınlığını ve tepkisini çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Trabzon'da bir tır sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu'nda kilometrelerce geri geri giderken, Araklı Tüneli'nde bu durumla karşılaşan sürücüler o anları cep telefonu ile kayda alarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Her gün on binlerce aracın kullandığı Karadeniz Sahil Yolu'nda yaşanan ve sürücülerin şaşkınlığına neden olan bir tır sürücüsü kilometrelerce yaklaşık 50 km hızla geri geri giderken, cep telefonu kameralarına yakalandı. Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Kalecik mahallesindeki Araklı Tüneli'ne girişinde seyir halinde giden bir arabadaki sürücü önünde bir tırın geri geri gittiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Geri geri giden tırı gören vatandaş hemen cep telefonunun kamerasını açarak o anları saniye saniye kaydetti. Kayda alan vatandaşın, "Var mı böyle geri geri giden şoför" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Sahil Yolu Cep Telefonu Trabzon Araklı Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title