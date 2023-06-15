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Trabzon'da Sağanak Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi

Yerel Haberler

Trabzon’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar sonrası heyelan meydana geldi.

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar sonrası heyelan meydana geldi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Trabzon-Gümüşhane kara yolu ulaşıma kapandı. Kiremitli Mahallesi mevkiinde meydana gelen heyelanda yaralanan olmazken Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Trabzon Yerel Haberler

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