Trabzon'da, Kadıralak Yaylasının Doğal Güzelliği Korunmazsa Yok Olacak

TRABZON (ANKA) - ESRA NUR PERVAN

Trabzon'un Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası'nda her yıl nisan ayında açan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği mavi yıldız çiçeği, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, "İnsanların keyfi hareketleri kontrol altına alınmazsa gelecek on yılda bozulmuş bir Kadıralak Yaylası ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

"Koruma altındaki yaylada, insanların kafalarına göre araç yolundan çıkarak çayırlara yayılmasını ya da çayırlara girip piknik yapmasına hiçbir şekilde izin verilmemelidir." diyen Doç. Dr. Coşkun Erüz, şöyle konuştu:

"Kadıralak bir koruma alanıdır. Daha önce tabiat parkıydı, daha sonra doğal sit alanı haline getirildi. Aynı zamanda bir yayla yerleşimi olarak da kullanılıyor. Kadıralak orta seviye yükseklikteki bir yayla yerleşimidir. Kendine has bir ekosisteme sahiptir. O ekosistem içerisinde mavi yıldız çiçeği ve bununla beraber birkaç farklı endemik tür de yer alıyor. Yayla, peyzaj olarak da doğal doku olarak da çok özel bir yayla. Kadıralak'taki peyzaj dokusunun mutlaka korunması gerekiyor. Kamu idaresindeki yetkililere büyük görev düşüyor. Koruma altındaki yaylada insanların kafalarına göre araç yolundan çıkarak, çayırlara yayılmasına ya da çayırlara girip piknik yapmasına hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Caydırıcı önlemler alınmaması halinde, insan ve araç baskısı sebebiyle bölgedeki endemik bitkiler, yakın bir gelecekte yok olabilir."

"KONTROL ALTINA ALINMAZSA YOK OLACAK"

Korunan alanlarında, insan girişinin zarar vermeyecek şekilde belli noktalarda olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Erüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın kesinlikle endemik bitkinin olduğu alanlara girmemesi gerekiyor. Kafasına göre o alanlarda dolaşmaması gerekiyor. Orası belediye ve Milli Parklar uhdesinde olan bir alan. Dolayısıyla kamunun idaresinde olması gereken bir alan. Muhtarlar ile beraber bu alanın kontrol altında tutulması gerekiyor. Çiçeğin üzerinde off-road yapmayı, mangal yapmayı bir yana bırak, üzerinde kesinlikle dolaşmamak gerekiyor. Asla ve kata buna izin verilmemeli. Kontrol altına alınmazsa gelecek on yılda bozulmuş bir Kadıralak Yaylası ile karşı karşıya kalacağız. Durum, özelliğini kaybetmiş, ekosistemini kaybetmiş, peyzaj özelliğini ve koruma gerekliliğini kaybetmiş Kadıralak Yaylasına doğru gider. İnsanların keyfi hareketlerine izin verilmemeli."

"BİR DAHA GERİ GELMEZ"

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"İlçemize, Kadıralak Yaylası'na gelen misafirler baş tacımızdır. Gelen vatandaşları en güzel şekilde ağırlayacağız fakat çiçeğin geleceğini tehlikeye sokacak tahrip edecek her türlü hareketten kaçınmaları gerekir. Bern Sözleşmesi gereği koruma altında olan bir çiçek bu, bunu koruyup çoğaltmak için de elimizden geleni yapmalıyız. Mavi yıldız çiçeğinin çoğaltılması, geleceğinin teminat altına alınması için bizim bu yönde projelerimiz de var. Bu çiçek yok olduğu zaman bir daha geri gelmeyecek türde bir çiçektir. Yerel yöneticiler olarak, muhtarlarımızla beraber çiçeğin korunması ile ilgi çalışmalar yapıyoruz. Gelecek olan misafirlerimizden de aynı anlayışı, aynı hassasiyeti bekliyoruz. Çiçekler, üzerine basılmak için değildir, çiçekler korunmak içindir."

"BOZULDUKTAN SONRA ESKİ HALİNE DÖNÜŞMEZ"

Ortamahalle Muhtarı Mehmet Karabulut ise, "Geçtiğimiz yıllarda araçlar çiçeklerin üzerine park edildi, horon halkaları kuruldu, çiçekler üzerinde mangal yakanlar oldu. Ayder Yaylası, Uzungöl ve Sera Gölü koruma altında olmasına rağmen korunamadı. Şimdi Ayder Yaylası ve Uzungöl'de kentsel dönüşüm düşünülüyor. Nasıl dönüştürürseniz dönüştürün, buralar bozulduktan sonra eski haline dönüştürme şansınız yok" dedi.