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Trabzon'da Kadın Cinayeti

ANKA - Esra Nur Pervan - Yerel
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Trabzon Meydan Parkı'nda dün gece kadın cinayeti yaşandı. Azerbaycan vatandaşı Turana Umayev isimli kadın, aralarında çıkan tartışmanın ardından boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev tarafından vurularak öldürüldü.

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Meydan Parkı'nda dün gece kadın cinayeti yaşandı. Azerbaycan vatandaşı Turana Umayev isimli kadın, aralarında çıkan tartışmanın ardından boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev tarafından vurularak öldürüldü.

Trabzon'da Turana Umayev isimli kadın, kocası Elvin Umayev tarafından dün gece silahla başından vurularak öldürüldü. Olay dün saat 22.00 sıralarında şehir merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. 10 aydır cezaevinde olan ve tahliye olduktan sonra Türkiye'ye gelen Elvin Umayev, Turana Umayev ile çocukları göstermediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Elvin Umayev boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Bu sırada Elvin Umayev'in, "Ben yaptım" diyerek ellerini havaya kaldırarak teslim olduğu öğrenildi.

Olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri gelirken, kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANKA / Esra Nur Pervan - Yerel

Azerbaycan, Trabzon, Yerel, Haberler

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