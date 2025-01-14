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Trabzon'da Geleneksel Kalandar Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'da Geleneksel Kalandar Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen Geleneksel Ocaklı Mahallesi Kalandar Şenliği, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte horon halkası kuruldu, müzik dinletileri yapıldı ve yöresel lezzetler sunuldu.

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon'un Maçka ilçesinde Ocaklı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Ocaklı Mahallesi Kalandar Şenliği'nde, yüzlerde katılımcı horon halkası oluşturdu. Müzik dinletilerinin gerçekleştirildiği, yöresel lezzetlerin sunulduğu şenlikte, Kalandar geleneği yaşatıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Ocaklı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Geleneksel Ocaklı Mahallesi Kalandar Şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliklere çok sayıda yöre sakini katıldı.  Dernek Başkanı Osman Öztürk, en yoğun katılımın bu yıl olduğunu belirtti. Öztürk, şunları söyledi:

"Şimdi Kalandar Şenliği'ni bizde yıllarca benim dedelerimin bile kutladığı bir yeni yıla giriş ayı eski ay kalandar diye geçiyor 13'ünü 14'üne bağlayan gece eskilerimiz bizde çocukken evlere çanta atardık, o zaman evler tabi bacalıydı. Şimdi yeni modern evler gibi değil. Damlara çıkar, damlardan aşağı yüzlerimizi kapatırdık tanınmayalım diye. O zaman da işte elinde ne varsa vatandaşlar meyve olabilir, kuruyemiş olabilir, fındık olabilir, fıstık olabilir, mısır olabilir çeşitli yiyecekler, kuru yiyecekler çantalar verir sonra o topladıkları çantaları, erzakları toplu olarak toplayanlar bir yerde buluşup eğlenerek yer içerlerdi.

"Elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık"

Bizler 2019'da derneğin başına geçtik. ve pandemi girince yapmadık tabi. Pandemi öncesi bir yapmıştık. Bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. İşte milleti, genel kültürümüzü, geçmişimizi andık. Yeni yıla herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı dileklerde bulunduk. Eğer milleti mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu dönem oldu. Bugün bu akşam düzenlediğimiz daha yoğun oldu. Daha çok kişiye ulaşabildik. Halkımız da baya rağbet gösterdi hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye ölmez kalırsak tekrar yapmayı daha geniş bir çevreye yayılmayı sizlerin aracılığıyla daha bir katılım yapmayı düşünüyoruz."

"Gelen misafirlerimiz beğeniyle gitti"

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tüfekçi ise bayrağı artık kendilerinin devraldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Çok güzel bir ortam oldu dernek olarak, muhtarlık olarak köyümüzün insanlarından, katkılarını, teşekkürlerini ve güzel bir ortam oldu, güzel oldu. Önümüzdeki yıllara zaman zaman alanımız artık daralıyor tabii daha geniş alana ihtiyacımız oluyor. Çok güzel oldu. Gelenlere teşekkür ediyoruz. Muhtarlığımız bizlere destek verdi köyümüzden insanlar bizlere destek verdi. O şekilde yaptık. Gelen misafirlerimiz beğeniyle gitti. Hatta teşekkür edenler bile oldu.

Asıl Kalandar'ı biz çocukluğumuzda yaşadık evlerimizde. Çuvallar atıyorlar. Çantalar atıyorlardı. Fındık koyuyorduk. Elmalar, armutlar gerekirse çanta koyuyorduk.  Bu usul kaybolur son zamanlarda. İlçemizin Yazlık Mahallesi var 12-13 sene onlar yaptı. Bayrağı şimdi biz devraldık. Şimdi onları örnek alarak biz devam ettiriyoruz. Kalandar amacımız şu, Kalandar'ı kutlamak değil yani. Kalandar simgesi altında insanların bir araya gelmesi, köyümüzde bir araya toplamak, insanlarla tanışmak, hoşgörülü olmak, güzelleşmek içindir. Gençlerimizi, nesillerimizi bu zamanları insanlara aşılamak."

Kaynak: ANKA / Yerel
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