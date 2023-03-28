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Trabzon'da Fırtına: Apartmanların Çatıları Uçtu

Yerel Haberler

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar sebebiyle bina çatıları uçtu.

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar sebebiyle bina çatıları uçtu.

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Ortahisar İlçesi Kalkınma Mahallesi'nde etkili olan rüzgar sebebiyle bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı yola savrulurken olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Trabzon Yerel Haberler

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