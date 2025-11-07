Trabzon'da Dijital Psikiyatri Hizmeti: Online Görüşme Polikliniği Açıldı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde 4 metrekarelik bir alanda kurulan "Online Görüşme Polikliniği" yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kurdele kesilerek törenle hizmete açıldı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk ve ergenlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerini dijital ortama taşımayı hedefleyen "Online Görüşme Polikliniği" hizmete açıldı. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği bünyesinde oluşturulan poliklinik, hastaların uzaktan psikiyatri görüşmesi yapabilmesine imkan sağlayacak. Ancak açılış töreni, küçük alanı ve büyük kurdelesiyle dikkat çekti. Sadece 4 metrekarelik bir odadan oluşan polikliniğin açılışında, 10 metre uzunluğunda bir kurdele kesildi. Törene Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın ve hastane çalışanları katıldı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Online Görüşme Polikliniği Türkiye'de ilk kez Trabzon'da hayata geçirildi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Online Görüşme Polikliniği'nin Türkiye'de ilk kez Trabzon'da hayata geçirildiğini belirten Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, "Bu poliklinik otizm çocuklarımızın özellikle hastane ortamında kaygılarını ve hastalığını tetiklemesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için hayata geçirildi. Çocuklarımızın takiplerinde sürekli hastaneye geliş-gidişleri ortadan kaldırmak ve onları travmatize etmemek için uzaktan bağlantı yöntemiyle bu merkezde takipleri yapılacak. İlaçların kullanımı veya kesilmesinde tanı koymak için kullanacağımız bir metot oldu. İnşallah Bakanlığımız bunu bütün ülkede yaygınlaştırmayı planlıyor. Belki Türkiye için ilk olabilecek bir uygulama Trabzon için klasik olabilecek bir uygulama olacak" dedi.

Çocuk Psikiyatrisi Uzm. Dr. Oğuz Bilal Karakuş ise "Özellikle çocuk psikiyatrisi alanında erken tanı ve müdahalenin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Poliklinik işlemlerinde ulaşım zorlaşabiliyor. Biz de bu poliklinikleri ulaşımı kolaylaştırabilmek amacıyla online görüşme hizmeti sunmaya başladık. Özellikle kırsal kesimde olup gelemeyen aile bu sebeple poliklinik hizmetinden yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Online Görüşme Polikliniği'nde hasta ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirildi. - TRABZON