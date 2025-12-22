Haberler

Trabzon'daki Alacak-Verecek Kavgasında 1 Kişi Öldü, 12 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

İlçeye bağlı İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokak'ta inşaat sektöründe çalışan ve Ağrı nüfusuna kayıtlı akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında geçmişten gelen alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 13 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, 18 yaşındaki H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Diğer yaralılar ise KTÜ Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Kavgaya karışan şahısların, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Emniyet güçleri olayın çıkış nedenini netleştirmek ve tüm şüphelileri tespit etmek için soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500



