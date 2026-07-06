Torun sevgisi sayesinde ürettiği maketler ilgi odağı oldu

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki adam, 7 yaşındaki torununun uçak isteğini geri çevirmeyerek başladığı maket yapımında adeta bir ustaya dönüştü.

İlçede oyuncakçı bulunmaması nedeniyle kolları sıvayan fedakar dede, torunu için ürettiği maketler sayesinde hem onun hayalini gerçekleştirdi hem de içindeki gizli yeteneği keşfetti.

Aydıncık ilçesinde yaşayan Umut, dedesi Adem Çıtak'tan (55) oynamak için bir oyuncak uçak istedi. İlçede oyuncak satan bir işletmenin bulunmaması üzerine torununu kıramayan Çıtak, evindeki ve çevresindeki atık malzemeleri değerlendirerek kendi imkanlarıyla uçak maketi yapmaya karar verdi. İlk denemesinde başarılı bir sonuç elde eden dede, torununun mutluluğunu görünce çalışmalarını ilerleterek farklı tasarımlara yöneldi.

Kısa sürede kendini geliştiren Adem Çıtak, sadece uçakla sınırlı kalmayarak Türkiye'nin gururu Atak helikopterinin maketini ve ailesine ait akaryakıt istasyonunun birebir minyatür modelini tasarladı. Detaylı ve titiz işçiliğiyle dikkat çeken maketler, başta torunu Umut olmak üzere görenlerin beğenisini kazandı.

Atölyesi olmadan gerek ofisinde gerekse açık havada ürünler tasarlayan Çıtak 30'a yakın eser üretti. Adem Çıtak, "Torunum Umut bir gün benden uçak istedi. Baktım buralarda oyuncakçı yok, ben yapmaya çalıştım. Baktım oluyor, ilk yaptığım modül bu oldu. Marangozdan bir tane çam ağacı bularak kendi spatulam ile birlikte zımparalayarak yapmaya karar verdim. Bu alanda hiçbir eğitim almadım. Sadece aklımdan gelen esinlenerek bunları değerlendirmeye çalıştım. 30'a yakın eser yaptım. Sevdiklerim gördükleri zaman aldılar, onlara özel olarak yaptım. Gemiler yaptım, evlerini yaptım, nostaljik ürünler yaptım. Dekoratif ürünler olarak da bahçemde avlumda kullandığım bisikleti tamir ederek bahçemde süs eşyası olarak değerlendirdim" dedi.

Umut Çıtak ise "Dedemden uçak istedim. Oyuncakçı yoktu. Bulamadık, aradık. Dedemin yaptıklarını arkadaşlarıma gösterdim, oynadım, mutlu oldum" diyerek duygularını ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı