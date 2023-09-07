Torbalı'da Kurtuluş Günü Törenle Kutlanıyor

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü bugün törenle kutlandı. 7 Eylül Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, Gazi Çamlığı'nda kutlama programı gerçekleşti.

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ında katıldığı tören ve kutlama programına kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Gazi Çamlığı etkinlik alanında kutlama programı gerçekleşti. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Torbalı Halk eğitimi Merkezi ve Torbalı Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteriler sundu. Törende bir konuşma yapan Tekin, "101 yıl öncesinde bizlere Türk Bayrağımız altında, bağımsız ve özgür günlerimizi tekrardan yaşamımızı sağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi bir kere daha sevgi ve saygıyla anıyorum. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlu, birlik ve beraberliğimiz daimi olsun…" dedi.

"7 EYLÜL, KARANLIĞIN SON BULDUĞU GÜN OLMUŞTUR"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin tören alanında yaptığı konuşmasında, "Bizler küçük Menderes havzasının bereketli toprakları üzerine kurulmuş, yılın 4 mevsiminde ürün alınabilen, ürettiği tarım ürünleri ile güzel ülkemizin her bölgesini besleyen ve binden fazla fabrikası ile istihdama büyük katkılar sağlayan, ödediği vergilerle 65 ili geride bırakıp ülkemizin ekonomisine yön veren hem tarımın hem de sanayinin kenti Torbalı'da yaşama şansına sahip insanlarız. Bu şansa sahip olmadan bir asır öncesinde "15 Mayıs 1919 tarihinde düşmanın İzmir'e ayak basması ile başlayan işgal, 20 Mayıs 1919 tarihinde güzel ilçemiz Torbalı'ya sirayet etmiş, ilçe halkımız zulüm görmüş, derin acılar ve kayıplar yaşamıştır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı vatan, bayrak ve bağımsızlık ateşi, bu topraklarda Kuvayı Milliye ile ruh bulmuş, ordu, millet el ele vererek tek vücut haline gelip düşmanı yurttan ilelebet kovmuştur... 7 Eylül 1922 ilçemiz için acının, kederin, zulmün ve karanlığın son bulduğu ve yeniden aydınlık günlerin başladığı tarih olmuş ve o tarihten itibaren Torbalı'mız yüreği vatan sevgisi ile dolu insanları, tarımı ve sanayisiyle sadece İzmir'in değil, tüm Ege Bölgesi'nin hatta güzel ülkemizin gözbebeği kentlerinden biri olmuştur…" dedi.

Öte yandan, kutlama etkinlikleri kapsamında Torbalı Belediyesi bugün saat 20.30'da 7 Eylül Stadı'nda Haluk Levent konseri düzenleyecek.