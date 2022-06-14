Torbalı Belediyesi'nden Bölgenin En Büyük Kurban Pazarı'nda Hummalı Çalışma - Haberler

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Torbalı Belediyesi'nden Bölgenin En Büyük Kurban Pazarı'nda Hummalı Çalışma

ANKA - Yerel
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Torbalı Belediyesi'nden Bölgenin En Büyük Kurban Pazarı'nda Hummalı Çalışma

Torbalı Belediyesi, bölgenin en büyük kurban pazarı için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bölgede düzeltme ve altyapı çalışmalarında sona gelirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Torbalı Belediyesi, bölgenin en büyük kurban pazarı için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bölgede düzeltme ve altyapı çalışmalarında sona gelirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Bu yıl 9-12 Temmuz 2022 tarihlerine denk gelen Kurban bayramı için geri sayım başladı. Kısa süre sonra açılacak olan İzmir'in en büyük kurban pazarı için Torbalı Belediyesi hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bölgede düzeltme ve altyapı çalışmalarında sona gelirken önümüzdeki günlerde ise satış yapacak olan vatandaşlara yer gösterimi gerçekleşecek.

TEKİN: "EN KONFORLU ORTAMI HAZIRLIYORUZ"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de Kurban Pazar Yeri'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tekin, "Kurban pazar yerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız kısa süre sonra tamamlanarak Pazar yerimiz kullanıma açılacak. Burada satış yapacak olan besicilerimiz için en konforlu ortamı hazırlıyoruz. Çalışanlarımız ve ekiplerimiz her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüyor" dedi.

Öte yandan, kurban pazarında satış yapmak için başvuruların ise çalışmaların tamamlanmasının ardından alınacağı öğrenildi.

ANKA / Yerel

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