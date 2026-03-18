Avrasya Üniversitesi'nde Çanakkale ruhu yaşatıldı

Avrasya Üniversitesi'nde Çanakkale ruhu yaşatıldı
Avrasya Üniversitesi'nde, Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen 'Toprak Susmaz' anma programı, Çanakkale Zaferi'nin insanlık hikayesini vurguladı. Etkinlik, açılış konuşmaları sonrası öğrencilerin sahnelediği dramatik performansla devam etti.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından hazırlanan "Toprak Susmaz: 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Programı", Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Karali'nin günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin yalnızca bir savaş değil, bir milletin varoluş mücadelesi olduğuna vurgu yapıldı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından sahnelenen "Toprak Susmaz" adlı oratoryo ve dramatik performans oldu. Savaşın insani yönünü merkeze alan sahne performansında; bir annenin evladını cepheye uğurlayışı, cephede yaşanan korku ve umut, yaralı askerlere yardım eden hemşirelerin fedakarlığı ve toprağın hafızası, güçlü bir anlatımla izleyiciye aktarıldı.

"Toprak Susmaz" temasıyla gerçekleştirilen anma programı, Çanakkale'nin bir savaş olmanın ötesinde bir insanlık hikayesi olduğunu vurgularken, gençlerin tarih bilinci ve toplumsal sorumluluk duygusunun güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
