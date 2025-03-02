Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
İngiltere'deki Ukrayna zirvesinden 'koalisyon' kararı çıktı

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram kimdir?

Sevilen sanatçı ülkeyi yasa boğdu! Edip Akbayram kimdir?
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri

Topaç Köyü'nde Ramazan Geleneği: Tek Sofra İftarı

Topaç Köyü'nde Ramazan Geleneği: Tek Sofra İftarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Topaç köyünde vatandaşlar, 5 yıldır Ramazan ayını toplu iftar geleneğiyle kutluyor. Köy halkı, her akşam tek bir iftar sofrasında bir araya gelerek dayanışmanın örneğini sergiliyor.

Yozgat merkeze bağlı Topaç köyünde vatandaşlar, 5 yıldır Ramazan ayında oruçlarını köy camisinin toplu iftar yemeğiyle açıyor.

Yozgat merkeze bağlı 70 haneli, 150 kişinin yaşamını sürdürdüğü Topaç köyünde Ramazan boyunca tek bir iftar sofrası kuruluyor. Toplu iftar geleneğinin 2019 yılından bu yana devam ettiği köyde imkanı olan hayırseverler, köy halkına iftar veriyor. Köy camisinin sosyal tesislerinde yemekler hazırlanıyor, ezanla birlikte açılan orucun ardından hep birlikte dua ediliyor. Teravih namazı sonrası vatandaşlar evlerine dönüyorlar. Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneğini sergiliyor.

Köy sakinlerinden Hacer Can, her yıl Ramazan ayında köylerinde iftar yemeği verildiğini belirterek, "5 yıldır yemek veriyoruz. Kimse evinde yemek yemiyor. Birbirimizle kaynaşıyoruz. Namazımızı kılıyor, çayımızı içiyor ve evlerimize dağılıyoruz. Böylece çocuklarımız da eski Ramazan'ı yaşamış oluyor" dedi.

Çocuklarıyla iftara geldiğini söyleyen Sibel Açıkgöz, "Köylü olarak iftar yemeği yapıyoruz. Çocuklarımızla buraya geliyoruz. Tek sofra kuruluyor. Hep beraber burada oturuyoruz, kaynaşıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, iftarımızı yaptıktan sonra herkes evlerine dağılıyor" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Yaşar Can, bu geleneği devam ettireceklerini söyleyerek, "5 yıldır bu geleneğimiz devam ediyor. Geçmişten kalan bir gelenek ama biz bunu devam ettirmek istedik. Umarım uzun yıllar daha devam eder. Bu köyde sadece tek bir iftar sofrası kuruluyor. Gelmek isteyen bütün herkes gelebilir, iftarını yapabilir. Umarım uzun yıllar böyle devam eder" dedi.

Topaç köyü muhtarı İsmail Can, 5 yıldır köylerinde iftar yemeği geleneğini sürdürdüklerini ve köy dışında yaşayan köylülerin de iftara katıldığını anlatarak, "5 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Toplu iftar yemeği veriyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz, devam ettirmeye uğraşıyoruz. Vatandaşlar paralarını veriyor, biz de şahıs olarak yemeklerini veriyoruz. Biz de önder oluyor ve aşçımıza yemekleri yaptırıyoruz. 5 yıldır iftar soframız tek sofra olarak yapılıyor" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Galatasaray'dan taraftarları kahreden istatistik!
img

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
img

Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonunu getirecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

Zirvede puan farkı 4'e indi
Fenerbahçe de paylaştı: Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme

Mert'ten gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.