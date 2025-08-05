Tomarza İlçe Müftülüğüne Sami Özgün Atandı
Kayseri'nin Tomarza ilçesine yeni İlçe Müftüsü olarak Sami Özgün atandı. Daha önce Kırşehir ve Boğazlayan ilçelerinde görev yapan Özgün, birlik ve beraberlik içinde güzel işler yapmayı hedefliyor.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde uzun yıllar İlçe Müftülüğü görevini sürdüren Mürsel Gökdere'nin tayin olmasının ardından yerine Sami Özgün atandı.
Tomarza İlçe Müftüsü olarak atanan Sami Özgün; "Yaklaşık bir hafta önce Tomarza İlçe Müftüsü olarak atanarak görevime başladım. Daha önceden, Kırşehir-Akçakent, Kırşehir-Boztepe ve Boğazlayan ilçelerinde ilçe müftülüğü görevini icra ettim. İnşallah burada güzel işlere birlik ve beraberlik içerisinde imza atacağız" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel