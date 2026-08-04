Lucas Torreira'yı darp eden şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Beşiktaş'ta otel önünde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yönelik yumruklu saldırıda bulunan müşteki şüpheli Yusuf Yıldırım hakkında "basit yaralama" ve "zincirleme şekilde tehdit" suçlarından toplamda 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs'ta Beşiktaş'taki bir otelin önünde meydana gelen olaya ilişkin müşteki Lucas Torreira'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Torreira'nın ifadesinde tenis oynadıktan sonra arkadaşlarıyla otelden çıktığını, bir kişiyle fotoğraf çektirdiği sırada yanına yaklaşan ve kendisiyle de fotoğraf çektirmek istediğini düşündüğü şüphelinin, aniden başının sol tarafına yumruk attığını anlattığı kaydedildi.

Müşteki Torreira'nın, saldırının ardından kendisini korumaya çalıştığı, bu sırada şoförü Eray Saylan ile arkadaşı D.C'nin araya girerek tarafları ayırdığı, şüphelinin ise taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı aktarılan iddianamede, Torreira'nın şüpheliye herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadığını belirterek şikayetçi olduğu ve bu kapsamda soruşturma yürütüldüğü anlatıldı.

''TORREIRA'YA NEFRET DUYMAYA BAŞLADIM''

İddianamede, müşteki şüpheli Yusuf Yıldırım'ın da ifadesine de yer verildi. Şüpheli Yıldırım, fotoğrafçı olduğunu belirttiği İ.B'ye platonik duygular beslediğini, İ.B'nin kendisi hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararının bulunduğunu ve yaklaşık bir yıl önce İ.B. ile Torreira'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları görmesinin ardından futbolcuya karşı nefret duymaya başladığını ifade ettiği kaydedildi.

Şüpheli, kendisine ait olduğunu söylediği sosyal medya hesabından Torreira hakkında paylaşımlar yaptığını da kabul etti.

Yıldırım, olay günü Torreira'nın sosyal medya paylaşımlarından otelin bulunduğu yeri öğrendiğini, bunun üzerine taksiyle otele giderek Torreira'yı görür görmez yüzüne bir kez yumruk attığını ifade etti.

Ardından Torreira'nın yanındaki kişilerin kendisini darbettiğini, taksiye binerek uzaklaşmaya çalışırken de saldırının sürdüğünü, polislerin olay yerine gelmesiyle darp eyleminin sona erdiğini iddia eden Yıldırım, Torreira'nın şoförü Eray Saylan'ın kendisini tehdit ettiğini, futbolcunun yanındaki D.C'nin ise İspanyolca ifadeler kullandığını öne sürdü.

''YENİDEN SALDIRMASINI ÖNLEMEK İÇİN YUMRUK ATTIM''

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Eray Saylan, olay sırasında Yusuf Yıldırım'ın Torreira'ya yumruk attığını gördüğünü, futbolcunun kendisini korumaya çalıştığını ve D.C'nin Yıldırım'ı engellemeye çalıştığını belirterek, kendisinin de yeniden saldırmasını önlemek amacıyla Yıldırım'a yumruk attığını söyledi.

İfadesinde Saylan, Yıldırım'ın daha sonra taksiyle kaçtığını, saldırının Galatasaray'ın medya sorumlusu İ.B'ye yönelik takıntısından kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

İddianamede hakkında ek takipsizlik kararı verilen D.C'in ifadesinde tenis oynadıktan sonra otelden çıktıkları sırada yanlarına yaklaşan Yıldırım'ın önce fotoğraf çektirmek istediğini düşündüklerini, ancak şüphelinin aniden Torreira'ya saldırdığını, bunun üzerine Saylan ile birlikte müdahale ettiklerini, yaşanan arbedenin ardından Yıldırım'ın taksiye binerek olay yerinden kaçtığını anlattı.

''BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLEBİLECEK ÖLÇÜDE HAFİF NİTELİKTE''

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda yer verilen iddianamede, Lucas Torreira ile Yusuf Yıldırım'ın yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan araştırma raporunda sosyal medya hesabından şüpheli Yusuf Yıldırım'ın 2026 yılının ocak, şubat, nisan ve mayıs aylarında yaptığı çok sayıda paylaşımda Lucas Torreira'ya yönelik öldürme, zarar verme ve intikam içerikli tehdit ifadeleri kullandığının belirlendiği aktarıldı.

Şüpheli Yusuf Yıldırım'ın müşteki Lucas Torreira'nın yanına giderek aniden yumruk atıp yaralanmasına neden olduğu, bunun üzerine Torreira'nın arkadaşı D.C. ile şoförü Eray Saylan'ın müdahalede bulunduğu ifade edilen iddianamede arbede sırasında Saylan'ın da Yıldırım'a yumruk atarak yaralanmasına neden olduğu, Yıldırım'ın ise taksiyle olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, şüpheli Yusuf Yıldırım'ın Torreira'ya yönelik saldırısının "basit yaralama", sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımların ise zincirleme şekilde "tehdit" suçunu oluşturduğu değerlendirilirken, şüphelinin üzerine atılı suçlamaları ifadesinde kabul ettiği kaydedildi.

İddianamede, Eray Saylan'ın Yusuf Yıldırım'a yumruk atarak yaralanmasına neden olduğu eyleminin "basit yaralama" suçunu oluşturduğu, Saylan'ın da bu eylemi kabul ettiği belirtildi.

Yaklaşık 4 yıldır Lucas Torreira’nın özel şoförü olarak görev yapan Saylan'ın, Torreira ile arasındaki yakın ilişki nedeniyle olay sırasında hiddet ve elemin etkisiyle hareket ettiğinin değerlendirildiği, bu nedenle hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının gerektiği ifade edildi.

İddianamede, taraflara isnat edilen uzlaşmaya tabi suçlar yönünden dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, müşteki şüpheli Yusuf Yıldırım'ın Torreira'ya yönelik "basit yaralama" ve "zincirleme şekilde tehdit" suçlarından toplamda 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıla kadar, şüpheli Eray Saylan'ın ise "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA