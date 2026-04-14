Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar' projesi kapsamında düzenlenen yarışmada Tomarza Atatürk Ortaokulu Kayseri birincisi oldu.

Tomarza Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan proje, Kayseri genelinde yapılan değerlendirmede il birincisi seçilerek, büyük bir başarı elde etti. Bu sonuçla birlikte Tomarza Atatürk Ortaokulu, Kayseri'yi Türkiye genelinde düzenlenecek yarışmada temsil etme hakkı kazandı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, projede emeği geçenlere teşekkür edilerek, projede görev alan tüm öğrenciler tebrik edildi. Elde edilen bu başarı, Tomarza'daki eğitim kurumlarının çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek adına yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirilirken, ilçede de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Tomarza Atatürk Ortaokulu'nun Türkiye genelinde yapılacak yarışmada da önemli bir derece elde etmesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı