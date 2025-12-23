Haberler

Osmaniye Merkezli 10 İlde TOKİ Dolandırıcılığı Yapanlara Operasyon: 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TOKİ'nin konut kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşları dolandıran 19 şüpheli gözaltına alındı. Sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

(OSMANİYE) - Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası"na ilişkin sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığına yönelik soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları hedef alan "TOKİ İlk Evim 500 Bin Konut Kampanyası"nı fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik Osmaniye merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, TOKİ'nin resmi internet sitesini birebir kopyalayarak oluşturdukları sahte web siteleri üzerinden konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kurada öncelik gibi vaatlerle vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettikleri belirlendi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı dolandırarak yaklaşık 23 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik Osmaniye'nin yanı sıra Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana'da eş zamanlı "İlk Evim" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel


