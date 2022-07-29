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Tokat yerel: Tokatköy Projesi'nde kura tarihi belli oldu

Tokat yerel: Tokatköy Projesi'nde kura tarihi belli oldu

Tokat haberleri: Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura tarihi belli oldu.

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Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura tarihi belli oldu. Hak sahiplerinin projeden alacakları daireleri belirlemek için 17 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Kavacık Nikah Salonu'nda noter huzurunda kura çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından alandaki tahliye işlemleri tamamlanacak ve binaların yapımına başlanacak.

Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi, mülkiyeti kamuya ait olan ve uzun süredir üzerinde ikamet eden bölge halkının depreme dayanıklı binalarda oturmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. 2019 öncesinde çalışmaları başlayan proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi tarafından sürdürülüyor. 82 bin 792 metrekarelik alanda başlayan ve 662 bağımsız birimin bulunduğu yeni projeye 572 bağımsız birim muvafakat verdi. 6 ay önce hak sahipleri tarafından başlatılan tahliye işlemlerinde bugüne kadar 412 bağımsız birim boşaltıldı. Dairelerini boşaltan tüm hak sahipleri kira yardımı almaya başladı. Evlerini boşaltarak inşaatların başlamasını bekleyen hak sahipleri, proje bitiminde depreme karşı yenilenen daireleriyle birlikte tapularını da alacak.

Kuraya kimler katılacak?

Hak sahiplerinin alacakları daireleri belirlemek için 17 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Kavacık Nikah Salonu'nda kura çekilecek. Kuraya 12 Ağustos Cuma günü saat 17.00'a kadar muvafakat veren hak sahipleri katılabilecek. Bu tarihe kadar muvafakat vermeyenler kuraya katılamayacak. Kura çekiminden sonra ise proje alanındaki tahliye işlemleri tamamlanacak. Ardından en kısa sürede inşaat çalışmaları başlayıp bitirilecek. Tokatköy'de yapılan bu kentsel dönüşüm ile hak sahipleri depreme karşı güvenli, modern evlerine kavuşacak. - İSTANBUL

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