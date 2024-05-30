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Tokat'taki öğrencilerden Gazze'ye destek protestosu

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Tokat'taki özel bir anaokulu ve ilkokulun mezuniyet töreninde, öğrenciler Gazze'deki akranlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Ellerinde 'Gazze bu yıl ilkokuldan mezun vermedi' yazılı dövizlerle sahneye çıkan öğrenciler, izleyicilerden büyük takdir topladı.

Tokat'taki özel bir anaokulu ve ilkokulun mezuniyet töreninde, öğrenciler Gazze'deki akranlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Ellerinde "Gazze bu yıl ilkokuldan mezun vermedi" yazılı dövizlerle sahneye çıkan öğrenciler, izleyicilerden büyük takdir topladı.

Tokat'ta bulunan özel bir anaokulu ve ilkokulun mezuniyet töreninde öğrenciler, Gazze'deki akranlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir protestoya imza attı. Tören alanında ellerinde "Gazze bu yıl ilkokuldan mezun vermedi" yazılı dövizlerle sahneye çıkan öğrenciler, izleyicilerin büyük takdirini topladı. Mezuniyet töreni, öğrencilerin Gazze'deki akranlarının eğitim, öğretim ve yaşama haklarından mahrum bırakılmalarına yönelik bu çalışma unutulmaz bir mezuniyete dönüştü. Öğrenciler, Gazze'deki zor şartlara dikkat çekerek, dünya genelindeki çocukların eşit eğitim haklarına sahip olması gerektiğini vurguladı. Tören alanındaki izleyiciler, öğrencilerin bu duyarlı hareketine ayakta alkışlarla destek verdi. Mezuniyet töreninde yapılan bu anlamlı protesto, hem öğrencilerin hem de izleyicilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Öğrencilerin taşıdığı "Gazze bu yıl ilkokuldan mezun vermedi" yazılı dövizler, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmalarını ve yaşadıkları sıkıntıları gözler önüne serdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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