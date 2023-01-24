Tokat'ta kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi Yerel Haberler Tokat'ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz (30) için tören düzenlendi. Tokat'ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz (30) için tören düzenlendi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı Gökdere Jandarma Karakolu'nda görevli evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz önceki gün öğle saatlerinde görevi başında rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Karakolda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türk bayrağına sarılı naaşı Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak görev yaptığı Tokat İl Jandarma Komutanlığına getirilen Korkmaz için cenaze töreni düzenlendi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve askeri personelin katıldığı törenin ardından Korkmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi İstanbul'a gönderildi. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kalp Krizi Jandarma Tokat Yerel Haberler

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