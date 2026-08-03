Tokat'ta ilk kadın ilçe jandarma komutanı

Tokat'ta Başçiftlik ilçe jandarma komutanlığı görevine Jandarma Teğmen Rukiye Kübra Baki atandı.

Edinilen bilgilere göre, Sulusaray ilçesinde yürüttüğü başarılı ve gayretli çalışmaları dolayısıyla Jandarma Teğmen Rukiye Kübra Baki, Başçiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atandı. 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Baki, Tokat'ta ilçe jandarma komutanı olarak görev yapan ilk kadın subay unvanını aldı. Başçiftlik ilçesinde asayişin sağlanması, suçla mücadele, trafik denetimleri ve vatandaş odaklı güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak olan Jandarma Teğmen Rukiye Kübra Baki'nin, ilçede güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı