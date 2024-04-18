Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki depremde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu. Hatipoğlu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Geçmiş olsun Tokat. Şu an itibariyle bir olumsuzluk tespit edilmedi. Rabbim her türlü afetten ülkemizi korusun" ifadelerine yer verdi. - TOKAT