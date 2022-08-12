Tokat haberleri! Tokat'ta 10 bin kişiye aşure ikramı

Tokat'ta Muharrem ayı dolayısı ile 10 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Tokat Belediyesi tarafından Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde vatandaşlara Cuma namazı sonrasında aşure ikram edildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Tokat Belediye Başkanı Eroğlu konuşma yaptı. Başkan Eroğlu, Muharrem ayının önemine değinerek, "Ramazan ayından sonra en önemli mükafatların verildiği çok önemli bir ay olan Muharrem ayındayız. Muharrem ayı içerisinde dünyanın yaratıldığı günden itibaren çok önemli olaylar gerçekleşmiş. Hz. Adem'in tövbesi muharrem ayında olmuş, Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün de muharrem ayı içerisinde. Bizleri mateme boğan Kerbela olayının olduğu gün de bu ay içerisinde" diye konuştu

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise konuşmasında günün önemine değinerek "Her şeyden önce zulmün karşısında mazlumun yanında yer almak bizim aziz milletimizin tüm tarihleri boyunca en önemli hasletlerinden biri olmuştur. Ehl-i beyt sevgisini tüm Müslüman toplumlar içerisinde en fazlasıyla ve en doğru şekilde asırlardır yaşamaya devam etmişizdir. Bu bizim tarihimizin hasletimizin en can alıcı unsurlarından birisidir" dedi. Vali Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okundu. Daha sonra vatandaşlara belediye aşevinde pişirilerek paketlenen aşureler ikram edildi. Sıraya giren vatandaşlar protokol tarafından ikram edilen aşureden alabilmek için adeta bir birleri ile yarıştı. - TOKAT