Üye Girişi
Haberler
Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi

 Suriye'de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı

Suriye'de Esad sonrasına hazırlık yapılıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nin İlk Otizmli Öğrencisi Alperen Elibol'un Başarı Hikayesi

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nin İlk Otizmli Öğrencisi Alperen Elibol'un Başarı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzik yeteneği ve ilham veren hikayesiyle Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören otizmli öğrenci Alperen Elibol, arkadaşları ve öğretmenleriyle unutulmaz dört yıl geçirdi. Halka açık bir eğitim deneyimi sunan Alperen, okulda farklı bakış açıları ile ilham kaynağı oldu.

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk otizmli öğrencisi Alperen Elibol, müzikteki yeteneği ve ilham veren hikayesiyle hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine unutulmaz bir 4 yıl yaşattı.

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören otizmli öğrenci Alperen Elibol, hem arkadaşları hem de öğretmenleri için bir ilham kaynağı oldu. Girdiği sınavı kazanarak lisede eğitimine başlayan Elibol, lisenin de ilk otizmli öğrencisi oldu. Hem müzik alanında sergilediği yetenek hem de farklı bakış açısıyla arkadaşları ve öğretmenlerine unutulmaz bir 4 yıl yaşatan Alperen'in müzik kariyerinde büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.

"Alperen bize hem insanlık hem de iletişim konusunda çok şey öğretti"

Alperen'le geçirdikleri dört yıl boyunca onun samimiyetinden, uyumundan ve temiz kalbinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren sınıf arkadaşı Vildan Sözen, "Alperen'le birlikte 4 yıldır burada beraber eğitim öğretim görüyoruz. Alperen ilk geldiğinde biz de çok şaşırmış ve heyecanlanmıştık. Ama daha sonrasında Alperen'in bizimle ve okulla olan uyumu bizi çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Çok güzel bir arkadaşlığı, samimiyeti ve tertemiz kalbi var. Bizim sınıfımızın en özeli, en meleği, tertemiz. Onunla olmaktan biz de çok mutluyuz. 4 yıl boyunca o bize bir sürü şey öğretti. Biz ona bir şeyler öğretmeye çalıştık. Alperen'le ayrılacağımız için çok aslında biz de üzgünüz. Ayrılmak istemiyoruz ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu da bu şekilde bitecek. Alperen'le tanışmak bize gerçekten çoğu anlamda deneyim kazandırdı. Biz de bu tarz özel öğrencilere, özel eğitim gerektiren bireylere karşı daha da tecrübe kazandık. Nasıl davranacağımızı, nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğrendik. Alperen'in sınıf içerisindeki davranışları, tepkileri, onun ani gelişimlerine destek olabilmek, sakinleştirip yatıştırabilmeyi fark ettik, öğrendik. Bu şekilde 4 yılımız geçti. Alperen de bize çok güzel uyum sağladı. Biz de ona uyum sağladığımızı düşünüyoruz. Bu 4 yıl içinde öğretmenlerimiz, müdürlerimiz bize çok destek oldular, özellikle de Alperen'e. Biz hiç Alperen'in farklılığını hissetmedik. O da bize hissettirmedi. Alperen'le böyle güzel bir 4 yıl geçirdik" dedi.

"Alperen, Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'ne kattığı değer ve başarılarla hepimizi geliştirdi"

Alperen'in müzik yeteneğinin özel eğitim sırasında fark edildiğini belirten müzik öğretmeni Şafak Özmen ise, "Alperen ortaokul özel eğitimindeyken Hasan hocamız vasıtasıyla bizim okulumuza geldi. Ondaki yeteneği sağ olsun hocamız ilk baş buldu. Sonrasında biz fark ettik. Sınava girdi ve kazandı. Güzel sanatlar lisesinin sınavına girdi, kazandı. Farklı sesleri ezgiye müzeye çevirebiliyor. Aklından geçen bir melodiyi piyanoda çalabiliyor. Bizim eğitimimiz boyunca yaptığımız dönemlik eserleri yani müfredatımızı uygulayabiliyor. Tokat Güzel Sanatlar Lisesi olarak biz ondan çok şey öğrendik. Bize çok değer kattı. Bizi geliştirdi. Biz onunla beraber bu alanda özel durumuyla beraber geliştik. Başarıyı tattık. Ona hayatı boyunca başarılar diliyoruz. Sağlık diliyoruz. Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde otizmli bir öğrencimiz ilkti. Özel durumları olan öğrencilerimiz vardı. Ama Alperen Elibol bizim için ilkti. Çok farklı anlıyor. Çok farklı bakabiliyor. Bizim gördüğümüz gibi görmüyor. O çok daha farklı bir bakış açısına sahip. Alperen'in müzik alanında devam ederek kendini geliştireceğini düşünüyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz
img

Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
img

Turuncu kod verildi! Çok kuvvetli geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.