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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Kalp Krizi Nedeniyle Dr. Ahmet Şimşek Hayatını Kaybetti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Kalp Krizi Nedeniyle Dr. Ahmet Şimşek Hayatını Kaybetti
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Merhum doktor için düzenlenen cenaze töreninde, üniversite yönetimi, akademik personel ve ailesi bir araya geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arş. Gör. Dr. Ahmet Şimşek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doktor için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler, idari personel ve doktorun ailesi katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Dr. Ahmet Şimşek'in üniversiteye ve tıp camiasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, merhum doktora Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Dr. Ahmet Şimşek'in naaşı, defnedilmek üzere dualar eşliğinde memleketi Kayseri'ye uğurlandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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