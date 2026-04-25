TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Iğdır'da okul ve toplantı salonu açılışı yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Iğdır'da TOBB tarafından yapılan Turizm Mesleki ve Teknik Lisesi ile M. Rıfat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nun açılışına katıldı.

(IĞDIR) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Iğdır'da TOBB tarafından yapılan Turizm Mesleki ve Teknik Lisesi ile M. Rıfat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nun açılışına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi. Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki açılış programının ardından Iğdır'a geçen Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından yaptırılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ITSO) kendi adını taşıyan toplantı salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime başlayan ancak resmi açılışı bugüne kadar yapılmayan TOBB Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta öğrencilerle birlikte kurdele kesen Hisarcıklıoğlu, öğrencilere kitap dağıttı. Ardından sınıfları gezen Hisarcıklıoğlu, sıralara oturarak okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Iğdır programı kapsamında daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada ITSO Başkanı Kamil Arslan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Çiçek takdimi ve hediye merasiminin ardından, oda bünyesinde yapımı tamamlanan "M. Rıfat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Toplantı salonunun açılış kurdelesi, Vali M. Fırat Taşolar, ITSO Başkanı Kamil Arslan, Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe ve Hisarcıklıoğlu tarafından birlikte kesildi.

Açılışta konuşan Hisarcıklıoğlu, Iğdır iş dünyasına kazandırılan eğitim ve toplantı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenlerinin ardından, bölgedeki ticari sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı, yerel iş insanlarının katılım sağladığı basına kapalı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Iğdır ziyareti, hem eğitim yatırımları hem de iş dünyasına yönelik destekler açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

