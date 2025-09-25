TKDK, Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yaptı

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD Programının tanıtımını amaçlayan Teknik Destek Projesi çerçevesinde, TKDK ile Yenişehir ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Koordinatör Ömer Savaş Özgün ve Yenişehir İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdulsamet Önen'in katılımıyla düzenlenen programda, öğrenim gören öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar teslim edildi.

TKDK tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında bugüne kadar Diyarbakır'a 678 projeye 620 milyon lira hibe desteği sağlandı. Bu hibe desteğiyle Diyarbakır'a 1,6 milyar liralık yatırım hayata geçirildi ve yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlanmış oldu. - DİYARBAKIR