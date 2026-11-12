Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tiryakizade Süleymanağa Camii’nde şehitler için dua edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tiryakizade Süleymanağa Camii’nde şehitler için dua edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de düzenlenen anma programında uçak kazasında şehit düşen 20 asker için dualar edildi.

Eskişehir'de düzenlenen anma programında uçak kazasında şehit düşen 20 asker için dualar edildi.

11 Kasım 2025'te Azerbaycan'daki görev dönüşü sırasında meydana gelen uçak kazasında şehit düşen 20 asker, şehadetlerinin yıl dönümünde unutulmadı. Kazada şehit olan askerlerden biri olan Emre Mercan ve tüm şehitler için Eskişehir'deki Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde anma ve dua programı düzenlendi.

"Ezan sesleriyle yankılanan bu toprakları Rabbim muhafaza eylesin"

Programda cemaatle birlikte ellerini semaya açan Cami İmamı Salih Taşcı, tüm şehitler için dua etti. Vatan savunmasının kutsallığına değinen Taşcı, "Şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda doğan her bir ferdimiz asker doğar, Kur'an ahlakıyla yetiştirilir, Peygamber ocağında yoğrulur. Yeri geldiğinde vatan savunmasında ya da vazifesi başında şehitlik makamına erer. Rabbim ezan sesleriyle yankılanan bu toprakları ilelebet muhafaza eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli

Okan Buruk'un prensi yuvadan uçtu uçacak

Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar

Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nun başını yakacak iddia
Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat

Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı17

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur11

Mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Bakan skandala sessiz kalamadı
Çete liderine baltalı infaz! Babasının intikamını 7 yıl sonra aldı

Babasını öldüren çete liderini unutmadı! 7 yıl sonra kanlı infaz
Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı19

Milyonların beklediği zam için yepyeni formül! Yeni rakam hesaplandı
Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu

Kapıyı açan ağabeyi korkunç manzarayla karşılaştı! Kayıp mühendis...