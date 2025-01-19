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Tirilye'de Yeni Yıl Ayini ve Denizden Haç Çıkarma Töreni

Tirilye'de Yeni Yıl Ayini ve Denizden Haç Çıkarma Töreni
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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki eski Rum Köyü Tirilye Mahallesi'nde, Kıdemli Metropolit Theoliptos'un katılımıyla düzenlenen yeni yıl ayini sonrasında denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki eski Rum Köyü Tirilye Mahallesi'nde Kıdemli Metropolit Theoliptos'un da katıldığı ayin düzenlendi. Yeni yıl sebebiyle düzenlenen ayin sonrası buz gibi havada denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Hıristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftizi münasebetiyle Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Tirilye Beldesi'nde her sene 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ayin ve denizden haç çıkarma töreni bu yıl da tekrarlandı. Trilye'de eski adı Panayia Episkepsis-Aziz Vasiliyos Rum Ortadoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin törenini Kıdemli Metropolit Theoliptos yönetti. Ayin bitiminde denizden haç çıkarma töreni gerçekleşti. Kıdemli Metropolit Theoliptos tarafından denize atılan haç, Victor Yavuz tarafından çıkarıldı. Ardından, Ortodoks dünyası için oldukça önemli olan Kemerli Kilise'yi ziyaret eden Theoliptos, burada dua ettikten sonra Mudanya'dan ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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