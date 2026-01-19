Haberler

Hıristiyan topluluğu denizden haç çıkardı

Hıristiyan topluluğu denizden haç çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ayin sonrası denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Tören, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un temsilcisi Metropolit Maksimos Vgenopulos tarafından gerçekleştirildi.

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde, her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştirdikleri etkinlikte, Hıristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü dolayısıyla ayin sonrası, denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Eski Rum köyü Tirilye'de düzenlenen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos adına Fener Rum Patrikhanesi Silivri Metropoliti Maksimos Vgenopulos tarafından yönetildi. Tirilye Kültür Merkezi'nde (eski Panayia Episkepsis-Aziz Vasiliyos Rum Ortodoks Kilisesi) sabah saatlerinde başlayan ayinde mumlar yakıldı, dualar edildi.

Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından Metropolit Maksimos Vgenopulos ve ayine katılanlar kortej halinde Tirilye sahiline yürüdü. Yeni yıl dolayısıyla buz gibi havada gerçekleştirilen denizden haç çıkarma töreninde, kurdeleye bağlı olarak denize atılan haç için tekneden 7 kişi, soğuk ve dalgalı denize atladı. Denize atlayanların ulaştığı haç, daha sonra metropolit tarafından karaya çekildi.

Metropolit Maksimos, haçı ilk alan kişiye ödül takdim ederek katılımcıları tebrik etti. Programa, Bursa Ortodoks Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis de katıldı.

Törenin ardından metropolitler ve katılımcılar, tarihi Taş Mektep'te düzenlenen müzik dinletisi ve yöresel oyunları izledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve

Trump'ın tehdidi piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor