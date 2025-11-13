TİP Bilecik İl Başkanı Biçen'e Beraat Kararı

(BİLECİK) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen'in, Bilecik'te bu yaz meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sosyal medyada "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Biçen, "tipbilecik" adlı Instagram hesabından 24 Temmuz 2025'te, "Sakarya/Geyve ilçesi Doğançay mevkisinde başlayıp, ilimiz ilçelerinden Osmaneli'yi adeta ateş bir bulutuna çeviren yangının elektrik hattından başladığı tespit edildi. Bu yangının sorumlusu elektrik şirketleri kadar, elektrik dağıtımını özelleştiren siyasal iktidardır. Sizin doğayı metalaştırıp, kar getiren bir araç olarak görmeniz yüzünden kilometrelerce ağaçlık alan kül oldu, binlerce hayvan canından oldu, yüzlerce insan evinden barkından oldu. Osmaneli halkını ve tüm Türkiye'yi yangın yerine çeviren bu doğa ve insan düşmanlarından hesabı halkımız soracak" ifadelerine yer verilmişti.

Bu paylaşım üzerine hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılan Biçen, bugün Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Biçen'in beraatine karar verdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar ulaşan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş ve beş gün boyunca devam etmişti. Yangınlarda toplam 11 bin 740 hektarlık orman alanı zarar görmüştü.