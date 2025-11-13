Haberler

TİP Bilecik İl Başkanı Biçen'e Beraat Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti. Yangının elektrik hattından başladığına dair iddiaları nedeniyle hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla dava açılmıştı.

(BİLECİK) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen'in, Bilecik'te bu yaz meydana gelen orman yangınlarına ilişkin sosyal medyada "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Biçen, "tipbilecik" adlı Instagram hesabından 24 Temmuz 2025'te, "Sakarya/Geyve ilçesi Doğançay mevkisinde başlayıp, ilimiz ilçelerinden Osmaneli'yi adeta ateş bir bulutuna çeviren yangının elektrik hattından başladığı tespit edildi. Bu yangının sorumlusu elektrik şirketleri kadar, elektrik dağıtımını özelleştiren siyasal iktidardır. Sizin doğayı metalaştırıp, kar getiren bir araç olarak görmeniz yüzünden kilometrelerce ağaçlık alan kül oldu, binlerce hayvan canından oldu, yüzlerce insan evinden barkından oldu. Osmaneli halkını ve tüm Türkiye'yi yangın yerine çeviren bu doğa ve insan düşmanlarından hesabı halkımız soracak" ifadelerine yer verilmişti.

Bu paylaşım üzerine hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılan Biçen, bugün Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Biçen'in beraatine karar verdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar ulaşan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş ve beş gün boyunca devam etmişti. Yangınlarda toplam 11 bin 740 hektarlık orman alanı zarar görmüştü.

Kaynak: ANKA / Yerel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.