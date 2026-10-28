TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan’dan 29 Ekim mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türk sanayicisinin ve ihracatçısının Cumhuriyet'ten aldığı ilhamla dünya pazarındaki güçlü konumuna dikkat çekti.

Türkiye'nin köklü geçmişi ve aydınlık geleceğiyle en büyük bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, iş dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin halı ihracatında küresel bir üs haline gelmesinde öncü rol üstlenen çatı kuruluş TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Cumhuriyet'in kazandırdığı ekonomik bağımsızlık ve üretim vizyonunun önemini vurguladı.

"Cumhuriyet, Üretmenin ve Başarmanın En Büyük Teminatıdır"

Başkan İskender Kaplan, yayımladığı 29 Ekim mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz; yalnızca siyasi bir rejim değil, aynı zamanda Türk milletinin çalışkanlığının, üretme azminin ve çağdaş medeniyetler seviyesini aşma iradesinin adıdır. Bugün ülkemizin dört bir yanından dünyanın dört bir yanına halı ihraç ediyorsak, bayrağımızı global pazarlarda gururla dalgalandırıyorsak, bunu Cumhuriyetimizin kurduğu sağlam sanayi temellerine ve kazandırdığı hür düşünce iklimine borçluyuz. Türk halı sektörü olarak dün olduğu gibi bugün de 'üreten Türkiye' hedefiyle çalışmaya, istihdam sağlamaya ve ülkemizin dış ticaretine katma değer sunmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm milletimizin ve kıymetli sanayicilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı