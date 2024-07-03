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TİKA, Venezuela'dan gelen arama kurtarma ekibine destek sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 6 Şubat depremleri sırasında arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'dan Türkiye'ye gelen ekibe 2 adet araç ve arama-kurtarma ekipmanları desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 6 Şubat depremleri sırasında arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'dan Türkiye'ye gelen ekibe 2 adet araç ve arama-kurtarma ekipmanları desteğinde bulundu.

TİKA, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'dan Türkiye'ye gelen ekibinin bir parçası olan UNACID arama kurtarma birimine 2 adet araç ve arama-kurtarma ekipmanları desteğinde bulundu. Temin edilen araçlar ve ekipmanlar başkent Karakas'ta gerçekleştirilen bir törenle, Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu ve TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan tarafından UNACID (Köpek Eğitimi ve Felaketlere Müdahale Birimi) personeline teslim edildi.

Yapılan yardım kapsamında ekibe, afet ve acil müdahale gerektiren durumlarda hızlıca ve tam teçhizatlı şekilde bölgeye intikal edebilmeleri için 2 adet arazi aracı ile teknik kıyafetler, drone, telsiz ve köpek taşıma kafeslerinden oluşan bir dizi ekipman temin edildi.

Karamanoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde Venezuelalı grubunun gösterdiği özveriden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu bağışın kendilerine bir teşekkür niteliğinde olduğunu belirtti. Yaşacan ise Venezuelalı ekibin paha biçilemez bir iş yaptığını belirterek, kendilerine tüm Türk halkı adına teşekkür etti.

Köpeği Kay ile birlikte Türkiye'de UNACID adına arama kurtarma faaliyetlerine katılan Genel Koordinatör Marcos Sequera ise Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini ve zor zamanlarda verdikleri bu desteğin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını belirtti.

UNACID (Köpek Eğitimi ve Felaketlere Müdahale Birimi) hakkında

Merkezi El Tocuyo şehrinde olan UNACID, 20 personel ve 7 köpekten oluşan sivil ve gönüllü bir ekip olmakla beraber, Venezuela'da profesyonel anlamda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan tek köpekli arama kurtarma ekibi olarak öne çıkıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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