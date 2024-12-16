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TİKA, Myanmar'daki Zafer Şah Camii'nin Halılarını Yeniledi

TİKA, Myanmar'daki Zafer Şah Camii'nin Halılarını Yeniledi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Myanmar'daki Zafer Şah Camii ve Türbesi'nin halılarını yenileyerek önemli bir projeye imza attı. Açılış törenine Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Neval Orbay ve yerel halk katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar'da Babür Hükümdarı Bahadır Şah Zafer ile eşinin türbesinin bulunduğu Zafer Şah Camii ve Türbesi'nin halılarını yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan 19. ve son Babür Hükümdarı Bahadır Şah Zafer'in ve eşinin türbesinin bulunduğu Zafer Şah Camii ve Türbesi'nin halılarını yenilediği bildirildi. Açıklamada, 1862'de İngiliz esaretinde Yangon'da vefat eden Bahadır Şah Zafer'in Türk tarihi açısından önemli bir şahsiyet olarak bilindiği belirtilerek, türbesinin bulunduğu caminin her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığı ve aynı zamanda tasavvuf geleneğinde önemli bir merkez olarak kabul edildiği ifade edildi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin açılış törenine Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Neval Orbay, TİKA yetkilileri ve yerel halk katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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