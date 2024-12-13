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TİKA, Myanmar'daki Ücretsiz Hastaneye Tıbbi Ekipman Desteği Sağladı

TİKA, Myanmar'daki Ücretsiz Hastaneye Tıbbi Ekipman Desteği Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Myanmar'ın Yangon şehrinde bulunan ve 1937 yılından bu yana ücretsiz sağlık hizmeti sunan 'Muslim Free Hospital'a tıbbi ekipman temin etti. Ameliyat masası ve ventilatörlü anestezi cihazı teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar'da ücretsiz sağlık hizmeti sunan hastaneye tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, Myanmar'ın Yangon şehrinde 1937 yılından bu yana ücretsiz sağlık hizmeti veren "Muslim Free Hospital" adlı hastaneye tıbbi ekipman desteğinde bulundu. Proje çerçevesinde hastaneye 1 adet ameliyat masası ve 1 adet ventilatörlü anestezi cihazı temin edildi. Tıbbi ekipmanların teslim törenine Türkiye'nin Naypyidaw Büyükelçisi Neval Orbay, TİKA yetkilileri ve hastane yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"TİKA bizim milli gururumuz"

Törende konuşan Büyükelçi Orbay, temel sağlık hizmetlerine erişimin bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, TİKA'nın daha önce de hastaneye ekipman desteğinde bulunduğunu hatırlattı. "TİKA bizim milli gururumuz" diyen Orbay, bu desteğin hastanenin sunduğu hizmetlerin devamlılığını güçlendireceğini belirtti.

Hastane yönetimi, TİKA'ya duydukları şükran ve teşekkürlerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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