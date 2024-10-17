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TİKA, Moldova'daki Rehabilitasyon Merkezini Yeniledi

TİKA, Moldova'daki Rehabilitasyon Merkezini Yeniledi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Moldova'nın CREPOR merkezindeki 1 nolu rehabilitasyon bölümünü yenileyerek, savaş gazileri ve engellilere daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'nın protez alanında hizmet veren Deneysel Protez, Ortopedi ve Rehabilitasyon Merkezi (CREPOR) bünyesindeki 1 nolu rehabilitasyon bölümünü yeniledi.

TİKA ve CREPOR iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında öncelikle 1 nolu rehabilitasyon bölümünün kapsamlı tadilatı gerçekleştirildi. Projenin ikinci aşamasında ise mobilya ve tıbbi ekipmanlar temin edildi. Açılış programına Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Muhammed Ünal, Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Adrian Belıi, Moldova Cumhuriyeti Milletvekili Boris Marcoci, Moldova Cumhuriyeti Başbakanlığı Gazilerden Sorumlu Danışmanı Constantin Covrig ve CREPOR Merkezi Müdürü Veronica Lebedinski katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Sertel, CREPOR'u bir yıl önce de ziyaret ettiğini belirterek, merkezin şu anki halini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye olarak birçok alanda Moldova Cumhuriyeti'ni destekleyecek çalışmalar yürüttüklerini aktaran Sertel, TİKA'nın hayata geçirdiği projeler ile somut sonuçlar elde edildiğini söyledi.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Ünal ise, TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisinin açıldığı 1994 yılından bu yana hayata geçirilen toplam 500'e yakın proje ve faaliyetten 50 tanesinin sağlık alanında olduğunu ifade etti. Ünal, TİKA tarafından tadilatı ve donanımı gerçekleştirilen 40 yatak kapasiteli 1 nolu rehabilitasyon merkezi sayesinde tedavi gören hastaların günlük yaşantılarına hızlı bir şekilde geri dönmelerine ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerine imkan sağlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

CREPOR Müdürü Lebedinski, çok önemli bir projenin hayata geçirilmesinde başta TİKA olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarını sunarak, 22 yıldır tadilat görmeyen bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Proje gerçekleştirilen bölümden özellikle savaşta yaralananların yararlandığını söyleyen Lebedinski, onlara daha iyi imkanlarda hizmet vereceklerinden dolayı heyecanlı olduğunu belirtti.

II. Dünya Savaşı mağdurlarının protez ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan protez fabrikasını da bünyesinde bulunduran merkezden 11 bin 800'ü Afganistan ve Transdinyester'de yaralanan askerler olmak üzere toplamda 55 binden fazla savaş gazisi hizmet alıyor. Savaş gazilerinin yanı sıra engeliler ve kas-iskelet sistemi bozukluklarına sahip kişilerin de tedavi ve rehabilitasyon aldığı merkezde, fizyoterapi, kinezyoterapi, balneoterapi, termoterapi, iyonoterapi, banyo terapisi ve diğer tıbbi hizmetler sunuluyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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