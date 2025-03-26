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TİKA, Moğolistan'da Psikolojik Danışmanlık Merkezi Kurdu

TİKA, Moğolistan'da Psikolojik Danışmanlık Merkezi Kurdu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Moğolistan'da psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Ulanbator'da Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurdu. Proje, ruh sağlığını güçlendirmeyi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

TİKA, Moğolistan'da psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişimi artırmak için Moğolistan Psikologlar Derneği iş birliğiyle başkent Ulanbator'daki Otgontenger Üniversitesi bünyesinde Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurdu. Yeni kurulan merkez, bireysel ve grup danışmanlık hizmetleri sunarak hem psikoloji öğrencilerinin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemeyi hem de akademisyenler ile genel halkın ruh sağlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen proje, yalnızca danışmanlık hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Moğolistan'da psikoloji alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Projenin ruhsal hastalıkların önlenmesine, intihar oranlarının azaltılmasına ve toplumda psikolojik destek kültürünün yaygınlaştırılmasına hizmet etmesi bekleniyor. Uluslararası standartlarda donatılan merkez, psikoloji alanında çalışan uzmanların profesyonel çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerekli altyapıyı sağlıyor. Merkez, öğrenciler ve akademik personelin yanı sıra psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tüm bireyler için hizmet verecek şekilde faaliyet gösterecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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