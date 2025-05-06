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TİKA, Arnavutluk’ta Yetim Ailelere Zeytin Fidanı Desteği Verdi

TİKA, Arnavutluk’ta Yetim Ailelere Zeytin Fidanı Desteği Verdi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Arnavutluk'ta kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi 50 yetim aileye toplam bin 750 adet zeytin fidanı ve 2,5 ton kimyasal gübre desteğinde bulundu. Proje, ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Yetim Aileleri için Yeşeren Umutlar Projesi" kapsamında Arnavutluk'ta kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi 50 aileye zeytin fidanı ve kimyasal gübre desteğinde bulundu.

TİKA, "Yetim Aileleri için Yeşeren Umutlar Projesi" kapsamında Arnavutluk'ta kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi 50 aileye zeytin fidanı ve kimyasal gübre desteği sağladı. TİKA tarafından, Librazhd ve Berat bölgelerindeki köylerde tarımla uğraşan yetim ailelere toplam bin 750 adet zeytin fidanı ile 2,5 ton kimyasal gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Librazhd kentinde düzenlenen dağıtım törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Program Koordinatörü Mustafa Ata, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra ve aileler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Atay, dünyada yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek, geçimini tarım ve çiftçilikle sürdüren aileleri desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Dağıtılan fidanların ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmeye katkı sunmasını temenni eden Atay, yapılan yardımların Türk halkının Arnavut halkına kalpten gelen bir armağanı olduğunu vurguladı.

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da Türkiye'nin Arnavutluk'taki kurumlarına teşekkür ederek, "Her bir aileye 35 adet zeytin fidanı ve 50 kilogram kimyasal gübre sağlıyoruz. Bu proje, TİKA ve Türkiye Büyükelçiliği tarafından desteklenen ilk girişimimiz değil. İş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

TİKA, aynı proje kapsamında mart ayında da Tiran, Fier, Lushnje, Elbasan ve Divjaka şehirlerine bağlı köylerde yaşayan 50 yetim ailesine yemeklik ve geçimlik ürünler yetiştirebilmeleri için mısır, fasulye ve yonca tohumu ile 200 kilogram gübreden oluşan tarım paketi desteğinde bulunmuştu.

TİKA, Arnavutluk'un kırsal bölgelerinde yaşayan yaşlılar, engelliler ve yetim çocuklar gibi sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı grupların hayat şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan tarımsal kalkınma projelerini sürdürmeyi hedefliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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