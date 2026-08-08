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TİGAD Çalıştayı Iğdır'da: Gazeteciler Tuzluca'yı Gezdi

TİGAD Çalıştayı Iğdır'da: Gazeteciler Tuzluca'yı Gezdi
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TİGAD'ın 13. Dijital Medya Çalıştayı için Iğdır'da bulunan 150 medya mensubu ve akademisyen, Tuzluca ilçesini ziyaret ederek tarihi ve doğal güzellikleri yerinde gördü. Çalıştay, 6-10 Ağustos 2026'da dijital medya ve internet gazeteciliğindeki gelişmeleri ele alıyor.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı kapsamında Iğdır'da bulunan gazeteciler, medya yöneticileri ve akademisyenler, kentin Tuzluca ilçesini ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 150 medya mensubu ve akademisyenin katıldığı çalıştay kapsamında gerçekleştirilen ziyarette gazeteciler, Tuzluca'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır'da düzenlenen çalıştayda, dijital medyanın geleceği, internet gazeteciliğinde yaşanan dönüşüm ve yeni medya alanındaki gelişmeler ele alınıyor. Çalıştay programı kapsamında gerçekleştirilen Tuzluca ziyaretiyle de kentin sahip olduğu turizm ve kültürel değerlerin tanıtımına katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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