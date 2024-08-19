THM Sanatçısı Yıldırım Yıldızdoğan'dan sigara atma uyarısı

Otobanda seyir halinde giden araçtan yanan sigara atıldığını gören THM Sanatçısı Yıldırım Yıldızdoğan otomobilini durdurup öndeki araca koşarak önce duyarsız sürücüye tepki gösterdi, ardından da yanan sigarayı söndürdü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine sünnet töreninde sahne almak için giden sanatçı, ülkenin dört bir yerinde meydana gelen orman yangınları olduğunu söylerken, "Artık sağa sola yanan sigara atma cahilliğine bir dur demek lazım" dedi.

Uyardığı sürücünün kendisine "Burası otoban ne olacak ki" demesi üzerine şok olan Yıldızdoğan, o bölgede 7 kez yangın çıktığına bizzat tanık olduğunu belirtti.

İHA muhabirine konuşan tanınmış sanatçı Yıldırım Yıldızdoğan "Manisa-Kırkağaç'a bir arkadaşımın sünnet cemiyetine giderken karşılaşmış olduğum bir manzaraydı. Tepkisiz kalamadım. Maalesef memleketimizin bu günlerde aşırı derecede hassas olması gerekirken, böyle bir görüntü karşısında sessiz kalamadım. Vatandaşı uyardım 'Memleketin her tarafı ateşler içerisindeyken böyle cayır cayır yanıyorken, sigarayı böyle bilinçsiz bir şekilde yola atmanız ne kadar doğru' dedim. O da bana 'burası otoban ne olacak ki bir şey olmaz' diye cevap verdi. Halbuki ben o güzergahta yaz başından beri 7 ayrı yerde meydana gelen yangını söndürmek için insanların ne kadar canhıraş bir şekilde çalıştıklarına bire bir şahit olan birisiyim. Birilerinin tepki göstermesi gerekiyor. Artık bu cehalet bile bile yakmak kadar tehlikeli bir hale büründü. Toplum nazarında bu tip şeylerin normalleşmemesi gerekiyor. Yani bu kadar rahat bir şekilde sigara izmaritini kuru otların üzerine normal bir şekilde insanların atamaması gerekiyor. Böyle böyle toplum olarak düzeleceğiz diye ümit ediyorum ama insanlarda elinden geldiğince birilerini uyarma görevini de yerine getirmesi lazım" dedi. - MANİSA