TESK Başkanı Palandöken: '30 Ağustos, milletimizin azminin göstergesidir'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve inancın en büyük simgesidir" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Palandöken, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutladı. Palandöken, yaptığı açıklamada Zafer Bayramı'nın sadece askeri başarı olarak algılanmamasını, bu başarının milli birlik ve beraberlikle kazanıldığını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı için yazılı bir mesaj yayımlayan Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve inancın en büyük simgesidir. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Bu zafer, tarihimizin en gurur verici sayfalarından birini oluşturmuş, milletimize özgürlük yolunda ilham vermeye devam etmiştir. 30 Ağustos, bizlere geçmişten aldığımız güçle bugünümüzü ve geleceğimizi koruma sorumluluğunu hatırlatırken, birlik, dayanışma ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin önemini bir kez daha göstermektedir. Millet olarak, tarihimizden aldığımız derslerle her koşulda vatanımızı savunmanın, bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlük değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - ANKARA