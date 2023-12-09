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Teröristleri etkisiz hale getiren jandarma komutanlarına 'Başarı Belgesi' verildi

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Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde Erzincan'ın Kemah kırsalında 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi operasyonunu yöneten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık'a ve İl Jandarma Komutanlığı personellerine 'Başarı Belgesi' takdim edildi.

Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde Erzincan'ın Kemah kırsalında 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi operasyonunu yöneten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık'a ve İl Jandarma Komutanlığı personellerine 'Başarı Belgesi' takdim edildi.

Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonu'nda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve Gri kategoride yer alan H.G. isimli teröristlerin; 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'i şehit eden, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gerçekleştirilen terör operasyonlarında gösterdikleri üstün başarılardan dolayı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık'a ve İl Jandarma Komutanlığı personellerine 'Başarı Belgesi' takdim etti.

Vali Aydoğdu, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru, güveni, birliği ve beraberliği için göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmalardan dolayı sizleri ve sizlerin şahsında tüm güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Jandarma Albay Güvenlik Terör Operasyon Yerel Haberler

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